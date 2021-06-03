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Haberler Galeri Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..
Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:48

'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor.

AA
Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında 'nde yapılan çalışmaları A Haber Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.

Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

İstanbul ve Çanakkale Boğazları dahil 100 ayrı istasyondan CTD cihazı aracılığıyla alınan numuneler, Bilim-2 Gemisi'nin laboratuvarında analiz ediliyor.

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Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi'nde müsilaj takibinde | Video

Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

Analizler sonucunda da 'ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplantkon, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bilgiler bir veri havuzunda toplanıyor.

Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yürüttükleri çalışmalara ve elde ettikleri sonuçlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim-2 Gemisi ile uzun süredir tüm ulusal denizlerde çalışmalar yürüttüklerini, son dönemlerde özellikle 'ya odaklandıklarını çünkü süre gelen bir oksijen azalması gözlemlediklerini aktardı.

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