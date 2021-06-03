Marmara'da müsilaj takibi: 100 ayrı noktada harekete geçildi..

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yürüttükleri çalışmalara ve elde ettikleri sonuçlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim-2 Gemisi ile uzun süredir tüm ulusal denizlerde çalışmalar yürüttüklerini, son dönemlerde özellikle Marmara'ya odaklandıklarını çünkü süre gelen bir oksijen azalması gözlemlediklerini aktardı.