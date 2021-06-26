Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturdu! Büyükşen çifti cinayetinde kahreden detay: Metin Büyükşen'in kardeşi ilk kez konuştu

'EVE GİRDİĞİMDE AĞABEYİMİN KOKUSUNU ALIYORUM'

Ağabeyinin evini de başıboş bırakmayan Fatih Büyükşen, "Eve her girdiğimde ağabeyimin kokusunu alıyorum. Namaz kıldığı takkesi bile orada duruyor. Girdiğimde onun kokusunu sürdüm. Çok zor bir şey. Bu evi yaparken ağabeyimle birlikteydik. Bunu yapan cani bir an önce yakalansın. Bu cani kimmiş, neciymiş, ağabeyim ve yengemi neden öldürmüş ölmeden önce görüp, bilmek istiyoruz. Ailecek bu bizim hakkımız. Hep dua ediyorum, bu katil inşallah içimizden çıkmaz diye. Aile içiresinden çıkması bizi bir kez daha yıkar. Kendime konduramıyorum. Tanımadığımız herhangi biri çıksın" şeklinde konuştu.

