Ortadoğu'da Amerika ile Rusya arasında süren güç savaşı, Akdeniz'i de ısıtıyor. Bir Amerikan savaş gemisi ile bir Rus savaş gemisi, bugün ulaştıkları Çanakkale'den geçerek Ege Denizi'ne açıldı. Rus ve Amerikan donanmalarına ait birer gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasına ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli fırkateyn ile 75 borda numaralı Amerikan askeri gemisi 'USS Donald Cook' yaklaşık iki saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi yönüne ilerleyen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eşlik ettiği gemilerin gideceği limanlar hakkında bilgi verilmedi. Rus ve ABD gemilerinin aynı saatlerde Ege'ye geçmesi ilginç bulundu.