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Rus ve ABD askeri gemileri Boğazı'ndan geçti

Ortadoğu'da Amerika ile Rusya arasında süren güç savaşı, Akdeniz'i de ısıtıyor. Bir Amerikan savaş gemisi ile bir , bugün ulaştıkları 'den geçerek 'ne açıldı.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 01.03.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 17:16
Rus ve ABD askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus ve ABD askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus ve Amerikan donanmalarına ait birer gemi, Boğazı'ndan geçti.

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Rus ve ABD askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

yönünden boğaza giren Rus donanmasına ait 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli fırkateyn ile 75 borda numaralı Amerikan askeri gemisi "USS Donald Cook" yaklaşık iki saat sonra önlerine ulaştı.

Rus ve ABD askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

yönüne ilerleyen ve Komutanlığı ekiplerinin eşlik ettiği gemilerin gideceği limanlar hakkında bilgi verilmedi.

Rus ve ABD askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus ve ABD gemilerinin aynı saatlerde Ege'ye geçmesi ilginç bulundu.

Rus ve ABD askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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