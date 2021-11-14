SABAH, Ilısu Barajı’nı yerinde inceledi: İşte 67 yıllık rüya projenin tüm ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 milyar liraya mal olan Türkiye'nin en büyük ikinci barajı Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını yapmasının ardından SABAH, devasa projeyi yerinde inceledi. Teknik ve güvenlik olmak üzere 154 personel Türkiye'nin gözbebeği olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne gözü gibi bakıyor.