Giriş Tarihi: 14.11.2021
09:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
09:42
SABAH,
Ilısu Barajı’nı yerinde inceledi: İşte 67 yıllık rüya projenin tüm ayrıntıları
Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda milli ekonomiye katkı için çarklar durmadan dönüyor. Suyun elektriğe dönüştüğü barajın kalbine giden SABAH, devasa projeyi yerinde inceledi.
Dünyada giderek artan kuraklık tehlikesine karşı ülkeler yol haritalarını yeniden çizerken su, bu yüzyılın en değerli ve stratejik kaynağına dönüştü. Türkiye ise son yıllarda suya yönelik hayata geçirdiği hamlelerle dünyaya örnek olacak projeleri tek tek vatandaşın hizmetine sundu. Bu projelerden en önemlilerinden biri de Türkiye'nin 67 yıllık rüyası olan
Ilısu Barajı…
Ilısu Barajı ilk kez dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından 1954'te projelendirilirken ekonomik baskılar, dış etkenler ve onca engellemeler karşısında bir türlü hayata geçirilmedi. AK Parti ile Ilısu Barajı projesi tozlu raflardan alınarak 2008 yılında temeli atıldı. Yıllardır her türlü baskıya rağmen Ilısu Barajı tamamlanarak hizmete sunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 milyar liraya mal olan Türkiye'nin en büyük ikinci barajı Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını yapmasının ardından SABAH, devasa projeyi yerinde inceledi. Teknik ve güvenlik olmak üzere 154 personel Türkiye'nin gözbebeği olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne gözü gibi bakıyor.
Barajın ilk temel atma gününden bu yana barajda çalışan personellerin mutluluğu ise gözlerinden okunuyor. İleri teknolojinin hakim olduğu barajda, ana kontrol binasında bulunan türbin katı, ikaz katı ve beyin kısmı ile suyun gücü kontrol altına alınarak elektriğe dönüştürülüyor.
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin en önemli kısmı olan beyin bölümünde barajın bütün bölümleri kontrol altında tutuluyor. Her personelin giremediği beyin kısmı olağanüstü ölçüde güvenlik önlemi altında korunuyor. Türbin ve ikaz katında ise elektrik üretimi bu kısımda gerçekleşiyor.