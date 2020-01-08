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  • SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta itirafı

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan filmlere konu olabilecek bir planla firar eden Nissan'ın eski CEO'su 'un Osaka'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da 'a kaçışında etkin rol oynadığı gerekçesiyle tutuklanan MNG Jet Havacılık Ticaret Müdürü Okan Kösemen'in ifadesine SABAH ulaştı. Kösemen ifadesinde kaçırılma olayının planlama aşamasında bulunmadığını, sonradan öğrendiğinde 'nin işin içinde olduğunun kendisine söylendiğini, Carlos Ghosn'u ise ilk kez İstanbul'a inen uçağın tuvaletinde saklanırken gördüğünü kaydetti. Tuvaletten aldığı Carlos'u diğer personeli uçaktan uzaklaştırdıktan sonra gizlice şirkete ait bir araç ile Beyrut'a uçacak jete götürdüğünü kaydeden Okan Kösemen, Beyrut'a kadar birlikte seyahat ettiklerini, Carlos'u Beyrut'ta görevlilere teslim ettikten sonra aynı jetle hemen geri döndüğünü ifade etti.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Türkiye
Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 11:04
SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan filmlere konu olabilecek bir planla firar eden Nissan'ın eski CEO'su 'un Osaka'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da 'a kaçışında etkin rol oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınan MNG Jet Havacılık Yer İşletme Operasyon Kontrol ve Ticaret Müdürü Okan Kösemen'nin ifadesine SABAH ulaştı.

SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

"3-4 YILDIR İŞ YAPIYORDUK"

Okan Kösemen olayları en ince ayrıntısına kadar anlattığı ifadesinde şunları söyledi: "MNG Jet Havacılık şirketinde Yer İşletme Operasyon Kontrol ve Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 3-4 yıldır birlikte iş yaptığımız Beyrut merkezli uçak kiralama işi yapan Nicholas M. İle Dubai-Osaka-İstanbul charter (uçak kiralama) seferini yapmak üzere kendisi ile anlaşma sağladık.

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SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

175 BİN DOLAR'A UÇURMUŞ

Adı geçen şahsın kendisinin de özel jeti var. Kendi jeti kafi gelmediği durumlarda 'daki yolcuları bizim şirkete ait jetler ile karşılamaktaydı. Nicholas bana Amerikan vatandaşı Michael T. ve George Antonie Z. İsimli şahısların uçuş yapacağını bildirdi. 175 bin dolara uçuş için anlaşma sağladık. Nicholas parayı şirketin hesabına aktardı. 28 Aralık 2019 günü Dubai Havalimanı'ndan ABD vatandaşlarının Osaka Havalimanı'na uçuşunu gerçekleştirdik. 29 Aralık 2019 günü saat 23:00 sıralarında uçağın Osaka Havalimanı'ndan kalktıktan yaklaşık vir saat sonra Nicholas beni Signal isimli haberleşme programından aradı.

SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

Uçakta internetin çalışmadığını, yolculara ulaşamadığını söyledi. Sistem üzerinden uçağın internet erişimini kontrol ettim. Sıkıntı görünmemesine rağmen uçak ile internet ve data link sistemi ile bağlantı kuramadım. Rusya hava sahasına uçak eriştiğinde internet erişimi sağlayabildik. Bunun üzerine Nicholas'ı Signal üzerinden arayarak internetin faal olduğunu ilettim.

SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

"CARLOS UÇAKTAKİ KUTUNUN İÇİNDE…"

Bir müddet sonra aynı program üzerinden Nicholas beni aradı, telefonda sevinç çığlıkları duyunca anlam veremedim. Nicholas'a durumu sordum. Bana gizli bir harekât yapıldığını, konunun çok önemli olduğunu, kimseyle bu bilgileri paylaşmamamı söyledi. isimli şahsın uçakta olduğunu, uçaktaki kutuların birisinin içerisinde olduğunu, İnterpol ve US Sanctions tarafından aranmadığını, can güvenliği açısından Japonya'dan çıkartıldığını söyledi.

SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

'CIA İŞİN İÇİNDE' İDDİASI

Ben bunu öğrenince Nicholas'a çok kızdım. Anlaşmamızda böyle bir şahsın kaçırılması olayının olmadığını söyledim. Kendisi bana işin içerisinde ve gizli örgütlerin olduğunu, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Nicholas'a tepkimi sertleştirdim.

SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

Böyle kanunsuz bir olaya iştirak etmek istemediğimi söyledim. Kendisi ailem ve çocuğum ile ilgili her türlü bilgiye sahip olduklarını, uçağın İstanbul'a inişinden sonra ve Amerikalı yolculardan birinin diğer kiraladıkları TC-RZA kuyruk numaralı uçağa geçirmemi, benim de bu uçakla birlikte Beyrut'a gitmemi, burada beni birileriyle tanıştıracağını söyledi. Olayı gizli tutmamı, oturduğum evimin dışında bir ekibin beni beklediğini söyleyerek beni tehdit etti.

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