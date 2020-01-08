SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

Böyle kanunsuz bir olaya iştirak etmek istemediğimi söyledim. Kendisi ailem ve çocuğum ile ilgili her türlü bilgiye sahip olduklarını, uçağın İstanbul'a inişinden sonra Carlos Ghosn ve Amerikalı yolculardan birinin diğer kiraladıkları TC-RZA kuyruk numaralı uçağa geçirmemi, benim de bu uçakla birlikte Beyrut'a gitmemi, burada beni birileriyle tanıştıracağını söyledi. Olayı gizli tutmamı, oturduğum evimin dışında bir ekibin beni beklediğini söyleyerek beni tehdit etti.