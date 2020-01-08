SABAH o ifadeye ulaştı, film gibi kaçışla ilgili her şeyi anlattı ‘Carlos sandıkta geldi, tuvalette saklandı’ O kaçışta CIA itirafı

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan filmlere konu olabilecek bir planla firar eden Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Osaka'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Lübnan'a kaçışında etkin rol oynadığı gerekçesiyle tutuklanan MNG Jet Havacılık Ticaret Müdürü Okan Kösemen'in ifadesine SABAH ulaştı. Kösemen ifadesinde kaçırılma olayının planlama aşamasında bulunmadığını, sonradan öğrendiğinde CIA'nin işin içinde olduğunun kendisine söylendiğini, Carlos Ghosn'u ise ilk kez İstanbul'a inen uçağın tuvaletinde saklanırken gördüğünü kaydetti. Tuvaletten aldığı Carlos'u diğer personeli uçaktan uzaklaştırdıktan sonra gizlice şirkete ait bir araç ile Beyrut'a uçacak jete götürdüğünü kaydeden Okan Kösemen, Beyrut'a kadar birlikte seyahat ettiklerini, Carlos'u Beyrut'ta görevlilere teslim ettikten sonra aynı jetle hemen geri döndüğünü ifade etti.