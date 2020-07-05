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SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

'nde yaşanan katliamın üzerinden 27 yıl geçti ancak ihmaller hala sorgulanıyor. Jandarmanın katliamdan 14 saat sonra Başbağlar Köyü'ne gelmesi, katliamda şehit olanların otopsisinin dahi yapılmaması, iş makinelerinin evleri delil bırakmamak için dozerle dümdüz etmesi, olay yerinde bulunan 585 boş kovana balistik inceleme yapılmaması, mahkemenin teşhislerin usulsüz yapıldığını iddia ederek tetikçileri serbest bırakması eleştiriliyor

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 05.07.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 16:14
SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

Erzincan Kemaliye'ye bağlı 'nde yaşanan katliamın 27. yıldönümü… Madımak katliamından üç gün sonra Başbağlar Köyü'nde 28 kişi kurşuna dizildi, evlerinde bulunan Nazife Baltacı ve 13 yaşındaki oğlu İbrahim Baltacı ile Nurettin Aydın, Şakir Aydınlı ve Süleyman Orhan yakılarak katledildi.

SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

BAŞBAĞLAR KATLİAMININ KRONOLOJİSİ

5 Temmuz 1993 - Saat 20:00 Teröristler; Başbağlar Camii'nde akşam namazı kılan ve silah zoruyla evden getirilen 30 erkeği köyün çıkışına götürdü. Kadın ve çocuklar da köyün başlangıcında bulunan Övçe Deresi'ne götürüldü.

5 Temmuz 1993- Saat 20:45 Teröristler evleri yakmaya başladı. Bu esnada Başbağlar Camii ve Başbağlar İlkokulu da yakıldı. Evde bulunan Nazife Baltacı ve 13 yaşındaki oğlu İbrahim Baltacı ile Nurettin Aydın, Şakir Aydınlı ve Süleyman Orhan yanarak şehit oldu.

5 Temmuz 1993- Saat 20:48 Teröristler tek sıra dizdikleri erkekleri taramaya başladı, 30 kişiden 27'i şehid edildi, üç kişi yaralı kurtuldu.

5 Temmuz 1993- Saat 20:50 Teröristler yaktıkları minibüsün içine girmek istemeyen Hasan Sandıkçı'yı da kurşunlayarak şehid etti.

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SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

5 Temmuz 1993- Saat 22:00 Yukarı Umutlu Köyü imamı Mahmut Fidan, yangın sırasında yükselen dumanları ve evlerde patlayan tüpleri seslerini haber vermek için Başpınar Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı.

Başpınar Köyü Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Nafiz Canbaz telefona dahi bakmadı.

6 Temmuz 1993- Saat 10:10 Devlet yetkilileri, katliamdan 14 saat sonra 'ne geldi, olay yeri incelemesini savcı yerine asker yaptı!

6 Temmuz 1993- Saat 14:00 Şehitlerimiz, Köy Hizmetleri'ne ait iki kamyon ve bir pikap içerisine üst üste atılarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan Başpınar'a götürüldü ve defnedildi.

SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

YAPILAN İHMALLER NELERDİ?

- Jandarma telefonla aranmasına rağmen olaydan 14 saat sonra sabah 10.10'da köye gitti.

- Katliamda ölenlerin otopsisi dahi yapılmadı.

- İş makineleri evleri delil bırakmamak için dozerle dümdüz etti.

- 210 hanenin 191'i yandı. Olay yerinde 585 boş kovan bulundu, kovanlara balistik incelemesi yapılmadı.

- Nazife Baltacı ve 13 yaşındaki oğlu İbrahim Baltacı, Nurettin Aydın, Şakir Aydınlı ve Süleyman Orhan naaşlarına ulaşılmadı.

SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

- Başpınar Köyü Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Nafiz Canbaz'ın, köylülere kaleşnikof silah teklif ettiği tespit edildi. Başbağlar köylülerinin silahları tutanakla almak istemesi üzerine silahların verilmesinden vazgeçildi. Söz konusu olay ört-bas edildi.

- Başbağlar katliamından sonra gözaltına alınan Gürsel Aktaş, Hasan Boztaş, Ali İhsan Akgül, Cahit Aktaş, Aleattin Boztaş, Kenan Uludağ, Hayri Uludağ, Erdal Karakoç, Şahin Karakoç, Aziz Bozoğlu'nun da bulunduğu 14 sanık suçlarını itiraf etti. Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi, teşhislerin usulsüz yapıldığını iddia ederek tetikçileri serbest bıraktı.

- İtirafçı olan iki kişi PKK terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işlediği gerekçesiyle ceza aldı. Başbağlar davasında ise, ceza alan tek sanık olmadı.

SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

GÜRSEL AKTAŞ: "ONLAR KÖYÜN ERKEKLERİNİ TOPLAYIP KURŞUNA DİZDİLER. BİZ DE BENZİNLİ FİTİLLERLE KÖYDEKİ EVLERİ ATEŞE VERDİK"

Başbağlar katliamından 6 gün sonra ifadesi alınan sanık Gürsel Aktaş, "Ben TİKKO sempatizanıyım. 5 Temmuz gecesi Başbağlar'da iki PKK grubuyla birlikte eyleme katıldık. Onlar köyün erkeklerini toplayıp kurşuna dizdiler. Biz de benzinli fitillerle köydeki evleri ateşe verdik" dedi.

Gazeteci Murat Alan; Akit Gazetesi'nde Gürsel Aktaş'ın, 11 Temmuz 1993 tarihinde alınan ifade tutanağını yayınlamıştı. Aktaş ifadesinde; PKK'lılarla toplantı yaptıklarını, örgütün Sivas olaylarının intikamının alınacağı iddiasıyla kendilerine görev verdiğini açıkladı.

SABAH Özel: Başbağlar Katliamı'nda cevapsız kalan sorular!

Aktaş, PKK tarafından kurulmuş sözde köy meclisine seçildiğini belirterek, "Ben 1993 yılına kadar TKPM/L (TİKKO) örgütünün görüşlerini sempatizan olarak benimsemekteydim. 1993 yılının yaz aylarında köyümüze PKK mensubu gruplar gelmeye başladı. Silahlı grup bir süre sonra köyümüze tekrar geldi. İlkokulun bahçesinde tüm köyün erkeklerini topladılar. Tekmil çekildikten sonra Delil kod grup liderine dönerek, 'Köylü toplantı için hazırdır komutanım' dedi. Bu lider bize dönerek, 'Bu Sivas'ta yapılan katliam Kürt halkımıza yapılmıştır. Artık olay Alevi-Sünni, Kürt-Türk sorunu haline gelmiştir. Faşist T.C. bizim halkımızı sindirmeye çalışıyor. Ama bizim halkımız sahipsiz değil. Bizim 40 bin militanımız var, sizler de bizi destekleyeceksiniz, biz öldürülen yoldaşlarımızın kanını yerde koymayacağız. Biz de Başbağlar köyünde misilleme yapacağız' dedi."

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