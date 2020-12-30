Türkiye'de 11 Mart tarihinden bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi (Covid-19) ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere başta olmak üzere kimi Avrupa ülkelerinde meydana gelen corona mutasyon (B117) olayı sonrasında söz konusu ülkelerde yeni koronavirüs belirtileri kendini göstermeye başladı. Avrupa'daki mutasyon gelişmesi sonrasında ülkemiz sıkı tedbirler alınıp koronavirüs testi uygulamaları yapılamaya devam edilirken günlük korona son durum ile ilgili veriler bugün için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından 29 Aralık koronavirüs tablosu şekline paylaşılıyor. Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayıısı verilerini de içeren 29 Aralık koronavirüs tablosu bilgilerini ve son dakika haberlerini buradan bulabilirsiniz…