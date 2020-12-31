Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri...

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen (covid-19) corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan corona mutasyon gelişmesi sonrasında söz konusu ülke ve bölgelerde yaşayanlar tedbir amaçlı olarak koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Türkiye'de de covid-19 mutasyonu ile ilgili sıkı önlemler alınmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak bugünkü Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı verilerini içeren 31 Aralık koronavirüs tablosu verilerini Twitter hesabından paylaşıyor.

SON DAKİKA - 31 ARALIK KORONA TABLOSU! TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Bakan Koca Twitter hesabından son dakika olarak paylaştığı 31 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ölüm sayısı bilgilerine ilişkin tüm detaylar ve güncel haberler şöyle;