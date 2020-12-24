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'dan son dakika: 23 Aralık koronavirüs tablosunu açıklandı! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

2020 yılı başlarından itibaren Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinde gelişmeleri yaşanırken, ülkemizde 'nın Twitter hesabından paylaştığı günlük verilerinde aktif hasta sayısında görülen düşüş sevindirdi. İşte Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanan ile bugünkü bilgileri...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 07:16
SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika haberler yerli ve yabancı ajanslardan gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 ile ilgili olarak gündeme gelen mutasyon gelişmeleri sürerken, 'nın Twitter hesabı üzerinden duyurduğu bugünkü verilerinde önceki günlere göre aktif hasta sayısında görülen düşüş sevindirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Koca'nın günlük değerlendirmelerine buradan erişebilirsiniz...

SON DAKİKA - 23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanan 23 Aralık koronavirüs tablosuna göre önceki gün 3 bin 309 olan yeni hasta sayısı, 3 bin 192'ye gerilemiş durumda, detaylı Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri şöyle;

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

23 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

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SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

21 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

20 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür

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