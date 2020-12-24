SON DAKİKA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık koronavirüs tablosunu AÇIKLADI! Türkiye corona virüsü vaka sayısında sevindiren gelişme

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika haberler yerli ve yabancı ajanslardan gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 ile ilgili olarak gündeme gelen mutasyon gelişmeleri sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı üzerinden duyurduğu bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde önceki günlere göre aktif hasta sayısında görülen düşüş sevindirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 23 Aralık koronavirüs tablosu ve Bakan Koca'nın günlük değerlendirmelerine buradan erişebilirsiniz...

SON DAKİKA - 23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanan 23 Aralık koronavirüs tablosuna göre önceki gün 3 bin 309 olan yeni hasta sayısı, 3 bin 192'ye gerilemiş durumda, detaylı Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri şöyle;