Sokağa çıkama yasağı saatleri, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası değişti. Hafta sonu ve hafta içi olarak ayrı uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri ve günlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Daha detaylı bilgiler ve yasak süresince açık olacak işletmeler için yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi beklenirken, yapılan son resmi açıklamalara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri aşağıda yer almaktadır.

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI KARARLARINA GÖRE YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımlar atıldı ve yasak saatleri değişti.

CUMARTESİ PAZAR HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İşte Kabine Toplantısı kararları;