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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 31.05.2021 22:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 22:14

saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası genelgesi bekleniyor

Kabine toplantısı sonrası gelen haberine göre saatleri ve günleri değişti! hafta sonu sokağa çıkam yasağı saati süresince uygulanan şehirler arası seyahat yasağı saat ve günleri de böylece değişmiş oldu. Vatandaşlar, kabine toplantısından çıkan kararları ve "Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu yasak var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında duyurduğu bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor

Sokağa çıkama yasağı saatleri, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası değişti. Hafta sonu ve hafta içi olarak ayrı uygulanan saatleri ve günlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Daha detaylı bilgiler ve yasak süresince açık olacak işletmeler için yeni genelgesi beklenirken, yapılan son resmi açıklamalara göre ve günleri aşağıda yer almaktadır.

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI KARARLARINA GÖRE YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımlar atıldı ve yasak saatleri değişti.

CUMARTESİ PAZAR HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İşte Kabine Toplantısı kararları;

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi hafta sonu yasak var mı kalktı mı? Kabine kararları sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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