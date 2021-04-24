Asya ve Avrupa kıtalarında yer alan ülkelerde ilk olarak ortaya çıkan ve 2020 Mart ayı itibariyle Türkiye'de de etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel veriler gelmeye devam ediyor. Pandemi başından bugüne kadar Sağlık Bakanlığı son dakika olarak açıklanan en son korona tablosunda 54 bin 791 kişinin covid-19 nedeniyle tedavi altına alındığı duyuruldu. Diğer yandan (23 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini merak edenler 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Nisan koronavirüs tablosu ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarından detaylar.