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Haberler Galeri Son Dakika 23 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı! 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 23.04.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 00:00

Son Dakika paylaşıldı! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

ve kıtalarında yer alan ülkelerde ilk olarak ortaya çıkan ve 2020 Mart ayı itibariyle 'de de etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel veriler gelmeye devam ediyor. Pandemi başından bugüne kadar son dakika olarak açıklanan en son korona tablosunda 54 bin 791 kişinin covid-19 nedeniyle tedavi altına alındığı duyuruldu. Diğer yandan () bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini merak edenler açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ile Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarından detaylar.

23 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel anlamda salgın oluşturan ve ülkemizde de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisiyle ilgili olarak yurt ve dünyadan "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugünkü 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusu üzerinden yoğun olarak bilgi edinmeye çalışıyor. son dakika olarak duyurulan verileri henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulduğu anda burada olacak.

23 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

23 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 49 bin 438
  • HASTA SAYISI: 3 bin 089
  • VEFAT SAYISI: 343
  • İYİLEŞEN SAYISI: 60 bin 176

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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23 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

22 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 791
  • HASTA SAYISI: 3 bin 128
  • VEFAT SAYISI: 354
  • İYİLEŞEN SAYISI: 65 bin 593

23 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

21 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 967
  • HASTA SAYISI: 2 bin 932
  • VEFAT SAYISI: 362
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 213
23 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 23 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

20 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 028
  • HASTA SAYISI: 2 bin 895
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 592
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