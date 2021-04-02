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Haberler Galeri Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 02.04.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 22:54

: 58 ilde başladı! Hafta sonu ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs risk haritasında 58 ilin çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldığını belirterek, söz konusu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. İçişleri Bakanlığı da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hatırlatmada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların merak ettiği tüm sorular yanıt buldu. Peki hafta sonu hangi illerde uygulanacak? ve restoranlar açık olacak mı? İşte il il tüm detaylar...

Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

haberleri... Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 58 ilde hafta sonu uygulanacak olan başladı.

Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yapıldı.

Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Kovid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

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Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

HANGİ İLLERDE DIŞARI ÇIKILABİLECEK?

Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu , hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLAN İLLER

Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu , Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

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