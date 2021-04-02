Son dakika: 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte tüm detaylar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs risk haritasında 58 ilin çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldığını belirterek, söz konusu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. İçişleri Bakanlığı da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hatırlatmada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların merak ettiği tüm sorular yanıt buldu. Peki hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte il il tüm detaylar...