SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

Dünya genelinde etkilerini 1 yıla yakın süredir sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19 virüsünün çok kez geçirdiği mutasyonlar nedeniyle her mutasyon sonrasında farklı koronavirüs belirtileri ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan korona son durum verileri, Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla bugün için 28 Aralık koronavirüs tablosu olarak paylaşılıyor. Bakan Koca Twitter hesabından paylaşılacak olan 28 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

SON DAKİKA - 28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 28 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;