SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Ülkemizde geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana etkilerini gösteren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yurtdışı kaynaklı corona mutasyon olayı sonrası ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de bugünkü korona son durum verileri 1 Ocak koronavirüs tablosu olarak paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ile 1 Ocak koronavirüs tablosu detaylarını burada bulabilirsiniz…