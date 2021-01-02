Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Ülkemizde 2020 yılı başından bu yana etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Covid-19 adlı virüsün küresel anlamda ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçen sürede geçirmiş olduğu mutasyonlar sonucunda yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmayı sürdürürken, durumunu şüpheli bulanlar sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Tüm dünyada adeta kabus haline gelen salgının ülkemizdeki ilk vaka tespitinden bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden korona son durum verilerini paylaşıyor.Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı detaylarını öğrenmek isteyenler 1 Ocak koronavirüs tablosu bilgilerine erişmek istiyor. Bakan Koca Twitter hesabından paylaşılan 1 Ocak koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı detayları ile son dakika corona virüsü haberlerine buradan erişebilirsiniz...

SON DAKİKA - 1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı filyason ekibi tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri ve 1 Ocak koronavirüs tablosu detayları şöyle;