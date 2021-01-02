Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Sağlık Bakan Fahrettin Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı verileri

SON DAKİKA! Sağlık Bakan Fahrettin Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte verileri

Ülkemizde geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana etkilerini gösteren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yurtdışı kaynaklı corona mutasyon olayı sonrası ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yeni ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de bugünkü korona son durum verileri olarak paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ile 1 Ocak detaylarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 02.01.2021 02:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 02:19
Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Ülkemizde 2020 yılı başından bu yana etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Covid-19 adlı virüsün küresel anlamda ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçen sürede geçirmiş olduğu mutasyonlar sonucunda yeni ortaya çıkmayı sürdürürken, durumunu şüpheli bulanlar sağlık kuruluşlarında yaptırmayı sürdürüyor. Tüm dünyada adeta kabus haline gelen salgının ülkemizdeki ilk vaka tespitinden bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden korona son durum verilerini paylaşıyor.Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı detaylarını öğrenmek isteyenler bilgilerine erişmek istiyor. hesabından paylaşılan 1 Ocak ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı detayları ile son dakika corona virüsü haberlerine buradan erişebilirsiniz...

SON DAKİKA - 1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı filyason ekibi tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri ve 1 Ocak koronavirüs tablosu detayları şöyle;

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

1 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

31 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

SON DAKİKA HABERLERİ

İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere öğle saatlerinde Ayasofya Camii'ne geldi. Namaz sonrasında basın açıklaması yapıp yapmayacağı merak edilen Başkan Erdoğan'ın soruları cevaplayacağı bir platform oluşturuldu.

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Namaz sonrasında Ayasofya Camii'de incelemeler yaptıktan sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan koronavirüs ile mücadele ve aşılama süreci olmak üzere gündemdeki birçok konu ve basın mensuplarının yönelttiği sorularla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte sabah.com.tr'nin canlı olarak takip ettiği açıklamalar kapsamında Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

SON DAKİKA