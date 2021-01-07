SON DAKİKA

6 Ocak koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden bugünkü Türkiye korona vaka sayısı detaylarıyla birlikte paylaşılıyor. Hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle ülkemizde artış görülen vaka sayılarında alınan tedbir ve önlemlerle düşüş yaşanmaya başladı. Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi nedeniyle Türkiye'de tedbirler en üst düzeyde alınırken durumunu şüpheli görenler (covid-19) koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Bugünkü Türkiye'deki vaka sayısı detayları ile Ankara, İzmir, İstanbul 6 Ocak koronavirüs tablosu ve son dakika corona virüsü haberlerini tüm ayrıntılarıyla burada bulabilirsiniz…