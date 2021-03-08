SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. 81 ilin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sıralamasında zirvede mutasyonun tartışıldığı Karadeniz'in önemli illerinden Samsun yer aldı. İstanbul, yüz binde 111,57 vaka sayısına çıkarak kritik eşiği aştı. Marmara'da en çok vaka Edirne'de görülürken, Karadeniz illerinden Sinop'taki artış da dikkat çekti. Öte yandan Batı illeri arasında mavi renk koduna sahip tek il Uşak'ta düşüşün sürmesi de haritadaki önemli ayrıntılar içinde kendine yer buldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI: İŞTE 27 ŞUBAT-5 MART İL İL VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından 27 Şubat-5 Mart vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.

İşte 27 Şubat-5 Mart koronavirüs vaka haritası...