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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum
Giriş Tarihi: 08.03.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:09

SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yüksek riskli illerin risklerini düşürmek için daha tedbirli olması gerektiğini belirten Bakan Koca, normalleşmenin kontrollü olarak gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık il il vaka haritasında en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul'da ise kritik eşik aşıldı. İşte 27 Mart-5Şubat il il koronavirüs vaka haritası.

SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. 81 ilin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sıralamasında zirvede mutasyonun tartışıldığı Karadeniz'in önemli illerinden Samsun yer aldı. İstanbul, yüz binde 111,57 vaka sayısına çıkarak kritik eşiği aştı. Marmara'da en çok vaka Edirne'de görülürken, Karadeniz illerinden Sinop'taki artış da dikkat çekti. Öte yandan Batı illeri arasında mavi renk koduna sahip tek il Uşak'ta düşüşün sürmesi de haritadaki önemli ayrıntılar içinde kendine yer buldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI: İŞTE 27 ŞUBAT-5 MART İL İL VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından 27 Şubat-5 Mart vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.

İşte 27 Şubat-5 Mart koronavirüs vaka haritası...

SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

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SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

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SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

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SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum

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