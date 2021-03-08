Giriş Tarihi: 08.03.2021 07:17
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
10:09
SON DAKİKA: Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte 27 Şubat-5 Mart 2021 Türkiye koronavirüs vaka haritasında son durum
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yüksek riskli illerin risklerini düşürmek için daha tedbirli olması gerektiğini belirten Bakan Koca, normalleşmenin kontrollü olarak gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık il il vaka haritasında en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul'da ise kritik eşik aşıldı. İşte 27 Mart-5Şubat il il koronavirüs vaka haritası.