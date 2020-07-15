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Son dakika! Başkan Erdoğan, Şehitler Anıtı'na bıraktı

Son dakika haber: Başkan , darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakarak, dua etti.

DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:56
Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Tören sırasında 16 Türk devletini temsil eden askerler de hazır bulundu.

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Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan 15 Temmuz gazisi ve eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, bazı şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yürüyerek anıta geldi.

Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çiçek bırakarak dua etti. Şehit yakınları ve gaziler de anıta beyaz karanfil bıraktı.

İşte o kareler...

Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı
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Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı
Son dakika! Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı
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