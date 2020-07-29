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Son dakika haberi: 'daki skandal aşka sahip çıktılar! "Başkan bu namus işi..."

Son dakika haber: 'daki skandal aşkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtiraf gibi mesajlar, İYİ Partili başkana sahip çıkmalar... Makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşayan İYİ Partili Başkanı 'e, il ve ilçe başkanları sahip çıktı. Genel Başkan Akşener ise dün de sessizliğini korudu. İşte merak edilen haberin son dakika ayrıntıları...

İbrahim OKUMAMIŞ İbrahim OKUMAMIŞ
Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:16
Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

SABAH'ın manşetten duyurduğu, İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki'yle yaşadığı birliktelik ortaya çıkan Başkan Öztürk'e partisinin dört koldan sahip çıkması, sosyal medyada tepki çekti.

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Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, olayı komplo ve üzerlerine leke atma çalışması olarak niteleyerek, "İYİ Parti İl Başkanlığı olarak Belediye başkanımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

Elmalı İlçe Başkanı Üzeyir Altın da, olayı komplo olduğunu öne süren bir açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

'HÂLÂ MI KOMPLO'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti yönetimi ise dün de sessizliğini korudu. İYİ Parti il ve ilçe başkanlıklarının yaptığı açıklamalar ile Halil Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara tepki yağdı.

Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

Olayın tüm belgelerinin ortaya çıkmasına rağmen hâlâ komplo diretmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "İstifa etseniz, hem daha samimi ve davanın selameti açısından daha hayırlı olur.

Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

Nüfuzunuzu kullanarak olayların akışını değiştirme şansınız çok yüksek. Gerçi burası Japonya değil. Ben ne anlatıyorum?, Buluşma görüntülerin ortaya çıktı daha hâlâ komplo diyorsun.

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