Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! Başkan bu namus işi...

'HÂLÂ MI KOMPLO'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti yönetimi ise dün de sessizliğini korudu. İYİ Parti il ve ilçe başkanlıklarının yaptığı açıklamalar ile Halil Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara tepki yağdı.