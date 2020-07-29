HaberlerGaleriSon dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! "Başkan bu namus işi..."
Son dakika haberi: Antalya'daki skandal aşka sahip çıktılar! "Başkan bu namus işi..."
Son dakika haber: Antalya'daki skandal aşkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İtiraf gibi mesajlar, İYİ Partili başkana sahip çıkmalar... Makam şoförünün eşiyle yasak aşk yaşayan İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e, il ve ilçe başkanları sahip çıktı. Genel Başkan Akşener ise dün de sessizliğini korudu. İşte merak edilen haberin son dakika ayrıntıları...