Video Yaşam Son Dakika: Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika: Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika: Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video
28.07.2020 | 15:55

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Son Dakika: Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:40
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Son Dakika. Antalya Elmalı'nın İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yanında çalışan şoför Ahmet Tilki'nin karısı Sümeyye Tilki (Sümeyye Ballı) ile yasak aşk yaşadığı konutta buluşama anına ait şok görüntüler ortaya çıktı.

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Son Dakika: Karısı Sümeyye Tilki, Belediye Başkanı Halil Öztürk'le yasak aşk yaşayan şoför koca Ahmet Tilki'den şok açıklama.. | Video
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisi gündem oldu! Şoke eden olayda son dakika gelişmesi!

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