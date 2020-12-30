Son dakika haberi | Aylin Sözer'e acı veda! Öğrencileri ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

"BİR PROJE İLE ADINI SÜRDÜRECEĞİZ"
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise "Bir proje ile adını sürdüreceğiz, yaşatacağız. Meslektaşlarımla bunu yapmak bizim borcumuz. Sadece kınamak yetmiyor. Önlemek zorundayız. Son kurban diyoruz ama son kurban olmaması için bütün toplumca hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun için açık davet sunuyorum. İlgili bütün toplum kuruluşlarına, bütün kurumlara bu toplumdaki şiddeti azaltacak, erken çocukluk döneminde bunu önleyecek bir projede bizimle birlikte yer alsınlar. Bu sorunu hep beraber çözmek için gayret edelim. Acımız ancak böyle dindirebiliriz" diye konuştu.