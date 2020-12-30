Son dakika haberi | Aylin Sözer'e acı veda! Öğrencileri ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

"SADECE HOCAM DEĞİLDİ O BENİM ABLAMDI"



Aylin Sözer'in bir öğrencisi de "O kadar büyük bir şoktayım ki anlatamam. Bu okulda öğretim görevlisi olarak görev yapıyorsam onun sayesinde. O benim sadece hocam değildi o benim ablamdı" ifadelerini kullandı.



Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise haberi aldığından duyduklarını inanamadığını belirtti. Prof. Çıkrıkçı, "Acımız çok büyük. Aylin hocayı hiç bu şekilde görmek istemezdik. O bir gerçek eğitimci, işini aşkla sevgiyle yapan geleceğe bilgisini çoğaltarak veren bir hocaydı. Yerinin doldurulması çok zor. Yapacağımız çalışmalarla erkek şiddetinin nedenlerini araştırıp bunlardan çıkacak sonuçlarla politikacılara yol göstermeyi istiyoruz" dedi.