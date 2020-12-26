SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri geliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni koronavirüs belirtileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de pandeminin ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan korona son durum verilerini duyuruyor. Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerini içeren 25 Aralık koronavirüs tablosu detayları için Bakan Koca'nın Twitter hesabı yakından takip ediliyor. İşte son dakika 25 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri…