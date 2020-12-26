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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri geliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni de ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de pandeminin ilk vakasından bu yana Twitter'dan korona son durum verilerini duyuruyor. Bugünkü verilerini içeren detayları için Bakan Koca'nın Twitter hesabı yakından takip ediliyor. İşte son dakika ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 02:28
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda dünyayı etkileyen ve 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vaka teşhisi konulan corona virüsüne ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünyanın gündeminde bomba etkisi yaratan (covid-19) corona mutasyon olayı sonrasında bazı Avrupa ülkelerinde yeni korona belirtileri ortaya çıkıyor. Öte yandan ülkemizde ise Twitter hesabından günlük korona son durum verileriyle bugünkü bilgilerinin yer aldığı detaylarını paylaştı.

SON DAKİKA - BAKAN KOCA 25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI!

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından elde edilen korona son durum verileriyle ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı detayları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

25 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

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SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

24 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

23 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.

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