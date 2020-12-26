SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte günlük Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda dünyayı etkileyen ve 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vaka teşhisi konulan corona virüsüne ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünyanın gündeminde bomba etkisi yaratan (covid-19) corona mutasyon olayı sonrasında bazı Avrupa ülkelerinde yeni korona belirtileri ortaya çıkıyor. Öte yandan ülkemizde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından günlük korona son durum verileriyle bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgilerinin yer aldığı 25 Aralık koronavirüs tablosu detaylarını paylaştı.

SON DAKİKA - BAKAN KOCA 25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI!

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından elde edilen korona son durum verileriyle 25 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı detayları şöyle;