Son dakika haberi: Bakan Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum bilgileri

Dünya genelinde etkilerini sürdüren corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin bazılarında ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesiyle birlikte söz konusu ülkelerde yeni koronavirüs belirtileri kendini göstermeye başlamıştı. Ülkemizde ise corona mutasyon olayı sonrası pek çok tedbir alınmaya devam ederken günlük son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklanıyor. Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerini Bakan Koca son dakika olarak 27 Aralık koronavirüs tablosu formatında paylaşıyor. Ankara, İzmir, İstanbul günlük korona son durum verileri ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı detaylarıyla 27 Aralık koronavirüs tablosu detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…