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Haberler Galeri Son dakika haberler: İşte 22 Aralık koronavirüsü tablosu! Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Son dakika haberler: İşte 22 Aralık koronavirüsü tablosu! Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

, ' Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 192 bin 316 testte, 19 bin 256 vaka ile 3 bin 309 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 251 kişi ile toplam can kaybı 18 bin 602'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 02:37
SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

Dünya genelinde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı Avrupa ülkelerinde gündeme gelen (B117) corona mutasyon olayı sonrasında kovid-19 virüsü kaynaklı yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ederken belirtileri hissedenler sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. 11 Mart 2020 tarihinde 'de ilk vakası teşhis edilen pandemiye ilişkin günlük verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından - ölüm sayısı detaylarıyla formatıyla paylaşılıyor. Bakan Koca son dakika açıkladığı korona son durum bilgileri ile Ankara, İzmir, İstanbul 22 Aralık koronavirüs tablosu Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA! 22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU - TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 22 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.

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SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

21 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

20 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

19 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.

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