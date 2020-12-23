Son dakika haberler: İşte 22 Aralık koronavirüsü tablosu! Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

SON DAKİKA - 22 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri BURADA

Dünya genelinde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı Avrupa ülkelerinde gündeme gelen (B117) corona mutasyon olayı sonrasında kovid-19 virüsü kaynaklı yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ederken belirtileri hissedenler sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen pandemiye ilişkin günlük korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla 22 Aralık koronavirüs tablosu formatıyla paylaşılıyor. Bakan Koca son dakika açıkladığı korona son durum bilgileri ile Ankara, İzmir, İstanbul 22 Aralık koronavirüs tablosu Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA! 22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU - TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 22 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;