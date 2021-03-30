Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

: İllere göre haftalık güncellendi! , ve 'da son durum

haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. 20-26 Mart tarihlerini kapsayan haritada, 'daki artış dikkat çekti. En yüksek vaka sayısı Samsun, İstanbul ve Yalova'da kaydedildi. Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü iller oldu. Peki hangi ilde kaç vaka var? İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 22:16
Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin illere göre risk haritasını yayınlamıştı. Risk haritasında 58 il kırmızı, 12 il turuncu ve 10 il sarı kategoride yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak olmuştu.

Bugün de Sağlık Bakanlığı, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

SAMSUN YİNE ZİRVEDE

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. En yüksek vaka sayısı Samsun, ve Yalova'da kaydedildi. Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, 'da 184,29 'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Adana: 86,95

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Adıyaman 199,70

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Afyon 70,43

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Ağrı 59,02

SON DAKİKA