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Son dakika! Kentte alarmı! 4 gün yetti...

Son dakika gelen habere göre, maskenin yanlış kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi sonucu artış göstermeye başlayan virüs vakaları nedeniyle kentteki pandemi hastaneleri doluluğa yakın bir oranda hizmet vermeye başladı...

DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 08:53
Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

Son dakika haber: Uzmanlar son 4 gün içerisinde virüs vaka sayısının yüzde 15 artış gösterdiği kentteki tehlikeye dikkat çekti.

Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kentte özellikle son 4 gün içerisinde kişisel dikkatsizlik nedeniyle vakalarda artış yaşandığını belirtti.

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Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

Prof. Dr. Çelen, "Bu artış oranı yüzde 15 civarındadır. Bu artışın tek sebebi maalesef yanlış maske kullanımıdır" dedi.

Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

'da, normalleşme süreciyle birlikte oluşan rehavet ve dikkatsizlikle artış göstermeye başlayan koronavirüslü hasta sayısı nedeniyle, pandemi hastanelerinde klinik sayıları artırıldı.

Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

İkinci dalga endişesinin hakim olduğu kentte 10 Haziran'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

Yasağa rağmen, sıcak havanın da etkisiyle ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılmayan maske, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi gibi nedenlerle vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Son dakika! Kentte corona alarmı! 4 gün yetti...

Kentte, son 4 gün içerisinde vaka sayısı yüzde 15 artış gösterirken, pandemi hastaneleri doluluğa yakın hizmet vermeye başladı.

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