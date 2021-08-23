Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

"KENDİSİNE AİT MOTORDAN BENZİN ÇEKİP AYRI AYRI YERLERE DAĞITARAK YAKMIŞ"

Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A. Y'nin Güçlüköy'de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö. T.'nin verdiği ifade de ise "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum.