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Haberler Galeri Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı
Giriş Tarihi: 23.08.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 20:06

Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesi 10 gün boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti. Kundaklama şüphesi ile başlatılan soruşturma devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen Ali Y. ise tutuklandı. Zanlı, ortaya çıkan ses kaydında Manavgat'ı nasıl yaktığını ayrıntılarıyla anlattı. Hatta kimlerden nasıl para aldığını söylüyor. Kayıtlarda Ali Y.'nin, "Para teklif etti. 'Yakar mısın' dedi. 'Yakarım sıkıntı yok' dedim" demesi dikkat çekti. İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı...

Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

Son dakika haberleri: Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığı'na Ö. T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A. Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi.

Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

Ö. T.'nin teslim ettiği ses kaydı ise Jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

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Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

"KENDİSİNE AİT MOTORDAN BENZİN ÇEKİP AYRI AYRI YERLERE DAĞITARAK YAKMIŞ"

Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A. Y'nin Güçlüköy'de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö. T.'nin verdiği ifade de ise "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum.

Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim.

Son dakika | Manavgat’ı nasıl yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı

A.Y, telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkiindeki ormanı yakmış olduğundan bahsetmiş olduğu için bu ses kaydını saklama moduna alarak telefonumda sakladım.

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