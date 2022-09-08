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Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:09

SON DAKİKA | Mersin'de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA
SON DAKİKA | Mersin’de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | Mersin’de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı

VALİ PEHLİVAN: 110 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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SON DAKİKA | Mersin’de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı

Vali Pehlivan, "Bu yangında başta orman bölge ekiplerimiz olmak üzere müdahaleye başlandı. İlk saatlerde rüzgarın da gücüyle kısmen yerleşim alanlarına doğru, kısmen de kuzeye doğru yayılma eylemi gösterdi

SON DAKİKA | Mersin’de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı

Öncelikle şunu ifade edeyim çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik.

SON DAKİKA | Mersin’de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı

Ama yangın buralara yaklaşmadan bu tedbirleri aldığımız için herhangi bir onlarla ilgili sağlık vb. problem yaşanmadık. Hanelerde de şu an itibariyle bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit etti.

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