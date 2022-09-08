Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
09:09
SON DAKİKA | Mersin'de korkutan yangın! Vali açıkladı 110 hane tahliye edildi: Yol ve tüneller trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.