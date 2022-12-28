Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:40
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
12:50
SON DAKİKA: Üst düzey isimden Tayfun Balistik Füzesi ile ilgili heyecanlandıran sözler: Görürseniz şaşırmayın!
Son dakika haberi: Tayfun Balistik Füzesi ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun, 561 kilometre mesafedeki hedefi başarı ile vurarak dikkatleri üzerine çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun füzesinin menzilinin daha da artabileceğini söyleyerek heyecanı daha da artırdı. ASELSAN, ASPİLSAN, ROKETSAN, İŞBİR, HAVELSAN ve TUSAŞ'ı bünyesinde barındıran Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Genel Müdürü Sadık Piyade çarpıcı açıklamalarda bulundu. Piyade'nin 'Tayfun' sözleri büyük heyecan yarattı. İşte Tayfun Füzesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...