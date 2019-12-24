TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! O süre uzatıldı

- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirlendi.

- Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırıldı.

- Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen jandarma personeline İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve özel bakım merkezlerinden, kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde karşılıklı istifade edecek.

- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

- Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.

- İdari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince 48 saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülecek.