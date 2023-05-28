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Haberler Galeri Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...
Giriş Tarihi: 28.05.2023 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 20:51

Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...

14 Mayıs seçimlerinde, Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi 28 Mayıs'ta yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Erdoğan, 2. turda da Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı. Tarihi seçim sonrası AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 7'den 70'e herkesi ilgilendiren müjdeler tekrar gündeme geldi. İşte gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine ve ev hanımına kadar herkesin yüzünü güldürecek o düzenlemeler...

Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur ittifakatı seçimleri önde kapatmıştı. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise 28 Mayıs tarihinde yapıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı. Seçim sonrası ise AK Parti seçim beyannamesi tekrar gündem oldu.

Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...

İşte AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesi:

AFETLERE KARŞI RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ

1. AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ TÜRKİYE

Ülkemizi bütüncül bir afet hazırlığı ve yönetimi sistemine kavuşturmak için hayata geçireceğimiz Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile;

• Ülkemiz, yaşanması muhtemel tüm afetlere karşı hazır hale getirilecek,

• Yaşanabilecek afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için

gerekli tüm önlemler alınacak,

• Deprem, sel, yangın ve heyelan gibi doğal afetlere karşı önlemler her

alanda öncelikli hale gelecek,

• Afet sonrası oluşabilecek sosyolojik, ekonomik, demografik, pandemik ve güvenlik problemlerini de kapsayan, afet öncesi, esnası ve sonrasını da içeren bir anlayışla bütüncül bir risk yönetimi hedeflenecektir.

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Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...

• Depremden etkilenen şehirlerimizi; altyapısı, okulları, camileri, hastaneleri, çarşıları, parkları, spor alanları gibi sosyal donatılarıyla bütüncül bir bakış açısıyla, «Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı» anlayışıyla yeniden inşa edeceğiz.

• 650 bin konutun yapımını bir yılda önemli ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz.

• Fay haritalarını dikkate alarak yerleşim merkezlerini ovalardan yamaçlara doğru kaydırıyoruz.

• Zemin iyileştirme, izolatörlü ve çelik konstrüksiyonlu yapı ve yeni teknoloji ile radye temel, tünel kalıp sistemiyle binalarımızı en sağlam zeminlerde inşa edeceğiz.

• Kurduğumuz Afet Yeniden İmar Fonunu alternatif kaynaklarla güçlendireceğiz.

• Deprem bölgesinde bütüncül bir Ekonomik Rehabilitasyon Programı ve Kalkınma Hamlesini hayata geçireceğiz.

Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...

Deprem bölgesinde sanayi ve ticaret koridoru oluşturarak bölgenin sahip olduğu üretim, ticaret ve ihracat potansiyelini ayağa kaldıracağız.

Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve DAP (Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdarelerinin ve kalkınma ajanslarının katılımıyla oluşturulacak bir program uygulamaya konulacaktır. Bu Program ile deprem bölgesinde bulunan illerimizi tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde cazibe merkezine dönüştürecek bir eylem planı uygulanacaktır.

• Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacaktır.

• Her ile göre öncelikli olan sektörler belirleyecek, uygun bir planlamayla katma değeri yüksek ürün üretimi ve üretimde çeşitliliği yükselteceğiz.

• Hizmet sektörleri öncülüğünde, istihdam yoğun alanlarda atılacak adımlarla bölgenin nüfus dinamiği desteklenecek, gençler başta olmak üzere topluma yeni fırsatlar sunulacaktır.

• Kültür, gastronomi ve termal gibi turizm potansiyeli yüksek olan alanlarda bölgenin altyapıları hızla geliştirilecek, tanıtımı daha da güçlü bir şekilde yapılacaktır. Özellikle jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde sağlık turizmi eksenli bir program geliştirecek, termal kaynaklarla beslenen seracılığa öncelik vereceğiz.

• Bölgede en az bir üniversitemizin dünya ölçeğinde markalaşması sağlanacak ve bölgemizdeki diğer üniversitelerin faaliyetleri de özel bir program kapsamında desteklenecektir.

• Yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleyici, lojistik dâhil önemli altyapı projeleri Hassa Tüneli başta olmak üzere öncelikli olarak gerçekleştirilecektir.

• Ayrıca, kalıcı barınma çalışmaları kapsamında oluşturulan belli ölçekteki uydu kentler ile bütünleşen ekonomik altyapılar geliştirilecektir.

• Tüm yaşam alanlarını, yüksek teknoloji ve akıllı şehir uygulamalarını içeren yenilikçi yaklaşımlarla donatacağız.

Türkiye kazandı! Milyonlara müjde üstüne müjde: Başlasın Türkiye Yüzyılı...

KURUMSAL VE TEKNİK KAPASİTENİN ARTIRILMASI

• Güvenli şehirler stratejimiz bağlamında her türlü afetlerle mücadele kapsamında AFAD'ın yetki ve sorumluluklarını insan gücü kapasitesi ile orantılı, daha uyumlu ve etkili bir koordinasyonu sağlayacak şekilde güçlendireceğiz.

• Afetlerle ilgili mevzuat gözden geçirilecek ve Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimi Kanunu yürürlüğe konulacaktır. Bu çerçevede, kurumlar arasındaki yetki sınırları açık bir şekilde ayrılacak ve bütüncül bir yaklaşım ortaya konulacaktır.

• En kötü senaryo dikkate alınarak, arama ve kurtarma ekiplerinin sayısını ve niteliğini hızla ihtiyaç duyulan seviyeye yükselteceğiz.

• Geniş alanlarda etkisini gösteren afetlere karşı müdahale etkinliğini artıracak şekilde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'nı güncelleyeceğiz.

• Kurumların ve yerel teşkilatların afetlerle müdahale kapasitelerini; araç-gereç, bilgi birikimi ve uzmanlık bağlamında güçlendireceğiz.

• DSİ, OGM, KGM gibi araç ve makine parkına sahip kurumların personeline afet anında nasıl müdahale edileceğine yönelik sürekli ve nitelikli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

• Orman yangınları ile mücadele kapsamında hava ve kara taşıtlarını artırarak optimum düzeye çıkaracağız.

• Yangınlarla kısa sürede ve daha etkili mücadele edecek şekilde itfaiye teşkilatlanmasını ulusal ve yerel ölçekte gözden geçireceğiz.

• Uygun alanların afet esnasında lojistik merkeze dönüşmesini sağlayacağız.

• Lojistik depo bulunmayan illerimizde barınma malzemelerinin stoklandığı cep depolarını tamamlayacağız.

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