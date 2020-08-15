Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
Galata Kulesi önünde açıklamada bulunan Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nin duvarları yıkıldığı iddialarını yalanladı ve "Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir" dedi. Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladıklarını söyledi.