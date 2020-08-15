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Haberler Galeri Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! 'nin iftirası çürütüldü

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Burhan Ersoy, "Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasında, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Galata Kulesi'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk." dedi. Ersoy, "Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 15.08.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 14:30
Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"

önünde açıklamada bulunan Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nin duvarları yıkıldığı iddialarını yalanladı ve "Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir" dedi. Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladıklarını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

ERSOY: "GALATA KULESİ, İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN.."

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, şunları söyledi: ", Şehirlerin Sultanı İstanbul'un en önemli sembollerindendir. UNESCO Dünya Kültür Mirası, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır."

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Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

"TİTİZ VE KAPSAMLI RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ OLUŞTURULDU"

"Mülkiyeti, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden; ait olduğu vakfa yani Kule-i Zemin Vakfına geçmiştir. Mülkiyet devrinden sonra, yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan, orijinal yapısına müdahale edilen için; Genel Müdürlüğümüzce titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir."

Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

"KORUMA KURUL ONAYLI PROJELER İBB'DEN İSTENMİŞ, İBB'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMAMIŞTIR"

"21 Mayıs 2020 tarih ve 57497 sayılı ve 8 Haziran 2020 tarih ve 62622 sayılı yazılarımız ile Koruma Kurul onaylı projeler ve müelliflik hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenmiştir. Ancak tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bunun üzerine, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi için 22 Haziran 2020 tarihinde ihale yapılmıştır."

Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

"YÜKLENİCİ FİRMA 30 HAZİRAN'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"

"Yüklenici firmaya 30 Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara fiilen başlanmıştır. 4 Haziran 2020 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında ''ne ilişkin proje çizimine yönelik muhdeslerden arındırılması ve raspa yapılması talebinin uygun olduğuna, uygulamanın İstanbul Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi' denilmektedir."

Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

"İŞLEMLER EBABİL KUŞLARININ GÖÇ MEVSİMİNE KADAR ERTELENMİŞTİR"

"Öncelikle yapı çevresinde güvenlik önlemi alınmış, cephe iskelesi kurulmuştur. Ancak iskelenin kurulduğu dönem ebabil kuşlarının üreme dönemine denk geldiği için, iskele sökülmüş ve dış cephede yapılacak işlemler kuşların göç mevsimine kadar ertelenmiştir."

Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıklad! İBB'nin Galata Kulesi iftirası çürütüldü

"GALATA KULESİ'NE EKLEMELER YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK"

"Çalışmalara başladığımızda, yüzyıllar boyunca Galata Kulesine; yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını tespit ettik. 'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk."

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