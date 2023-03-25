Giriş Tarihi: 25.03.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
15:09
Vicdansızlar! Depremde hayatını kaybeden çocuğun cep telefonunu iade etmek için babadan para istediler
Adıyaman İl Tapu Müdürü olarak görev yapan Esat Denli, depremde hayatını kaybeden oğlu İbrahim Denli'den geriye kalan telefon ve saatini günlerce aradı. Telefon ve saati alanlar, babadan para talep etti. Denli, "Oğlumun telefonu için kendisine yalvardım, telefonu bize ulaştırmasını istedim. Bunun için ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bu şekilde göndereceklerini söylediler. Bu duruma çok üzüldüm.