Yalın mı var derdin var

- Bir yalının sigortalanma ücreti nedir?
- Yine yalının büyüklüğüne, yapım tarzına, makine ekipmanlarına ve en önemlisi değerli eşya bedeline bağlı olarak yıllık 15 bin ile 200 bin TL arasında değişmektedir.
- Sigorta kapsamına neler girer, neler girmez?
- Yalı sigortalamak sigorta şirketlerinin mesafeli durduğu bir konudur. Bunun ana sebepleri; yalıların bir çoğunun tarihi eser niteliği taşıması, bina yaşının çok yüksek olması, büyük bir çoğunluğunun ahşap ve yangın riskine açık olması, geçtiğimiz günlerde yaşandığı gibi normal müstakil evlerde olmayan deniz taşıtları çarpması riski ile karşı karşıya olmaları. Yalılara yapılan poliçeler diğer konut yangın poliçelerinden çok farklı değil. Ancak yalı poliçelerinde özel olarak dikkat edilmesi gereken şu; deniz taşıtları çarpması, deniz kabarması ve komşu mali mesuliyet riskleri eklenmelidir. Özellikle komşu mali mesuliyet teminatı çok önemli. Yalıda çıkan bir yangın kolaylıkla diğerine atlayabilir. Ve komşu yalıda çok ciddi bir bina ve eşya zararına sebep olabilir.