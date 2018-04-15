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n mı var derdin var!

Dünyanın en tehlikeli su yollarından olan 'nda geçen hafta büyük bir kaza daha yaşandı. Kazanın ardından boğazdaki tarihi ları mercek altına aldık. şirketlerinin sigortalamaktan kaçtığı, uzmanların korunması için çözüm bulamadığı 'Boğazın incileri' konusunda herkes hemfikir: Yalın mı var, derdin var

Giriş Tarihi: 15.04.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 09:57
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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

denince akla boğaz ve boğazdaki lar geliyor. Onlar güzel şehrimizin incisi. Ama dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olan 'nın etrafında oldukları için her dakika tehdit altındalar. Boğazdan geçen her tanker, bir yalı sahibinin yüreğini hoplatıyor. Ya da sert esen bir rüzgar, tarihi bir yalının dokusuna zarar veriyor. Yalı sahibi olmak aynı zamanda dert sahibi olmak. Çünkü iş yalıyı almakla bitmiyor, bakımı zor ve pahalı, bir yalıyı latmak ateş pahası. Boğazdaki tehlike nedeniyle yalıda huzurlu bir yaşam da çok mümkün görünmüyor.

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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

Hekimbaşı Salih Efendi sı geçtiğimiz günlerde büyük bir felaketin içinde buldu kendini. Malta bayraklı VITASPIRIT gemisinin makine arızası sebebiyle yalıya çarpması bu tehlikeyi bir kez daha hatırlattı.

60'lı yıllardan bu yana, birbirine çarpan gemi de oldu, tonlarca petrolün denize döküldüğü de... Can kayıpları da oldu, çevre kirliliği de... Yaşanan olayların telafisi yok. Yerine tekrar koyamayacağınız değerler söz konusu.
Boğazı mercek altına aldık, bir yalı sahibi olmanın getirilerini, götürülerini araştırdık. Boğazda yaşananları arşivlerden topladık, boğazın şifrelerini çözdük.

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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

BOĞAZ KAZALARI

14 Aralık

1960'ta World Harmony ve Peter Zoranic adlı gemiler çarpıştı. Kanlıca yakınlarında karşılaşan iki tanker arasındaki iletişimsizlik sebebiyle kaza yaşandı. Kazanın ardından tutuşan petroller yangının geniş alanlara yayılmasına sebep oldu. Yaklaşık 51 denizci hayatını kaybetti.

4 Eylül

1963'te sis yüzünden kısıtlı görüşle ilerleyen Rus şilebi Baltalimanı'nda ya çıktı. Küba'ya doğru ilerleyen Rus bandralı 5 bin 500 grostonluk Arhangelsk adlı gemi o sırada evde uyuyan genç kızla birlikte iki kişinin canına mal oldu. Dokuz kişi yaralandı.

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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

15 Kasım

1979'da Romen tankeri Independenta karşıdan gelen Yunan tankeriyle çarpıştı. Romen tankeri 96 bin ton ham petrol taşıyordu. Patlama sonucunda 'nın suları siyaha büründü. 40'ı aşkın denizci patlamada hayatını kaybederken denizde yaşayan canlıların yüzde 96'sı can kaybı yaşadı.

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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

14 Kasım

1991'de tarihin en büyük can kaybı bu kazada yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Lübnanlı Rabion 18 gemisi, karşıdan gelen Madonna Lily gemisiyle çarpıştı. Lübnanlı gemi çarpmanın etkisiyle taşıdığı 22 bin koyun ile birlikte hızla batmaya başladı. Mürettebattan iki kişi ise hayatını kaybetti.

21 Temmuz

2017'de Karadeniz-Marmara istikametinde ilerleyen 3 bin 905 grostonluk yük gemisi Ethem Pertev sı'na çarptı. Sierra Leone bayraklı yük gemisi Türkiye'nin en önemli tarihi yalısında büyük hasara yol açtı.

28 Kasım

2009'da 150 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi ünlü oyuncu Oya Başar'ın Yeniköy'de oturduğu yalıya çarptı. 10 bin 762 grostonluk kereste yüklü Saint Vincent bayraklı geminin dümeni kilitlendi. Kaza sırasında kızıyla birlikte evde olan oyuncu büyük panik yaşadı.

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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

Babür Güler (Zenith Sigorta Aracılık Hizmetleri Yetkilisi)

Sigorta şirketleri yalı sigortalamaya mesafelidir

- Bir yalının tahmini aylık gideri ne kadardır? Bu gider hangi parametrelere, neye göre değişir?

- Büyüklüğüne, inşa tarzına, sahibinin çalıştıracağı personele göre değişiklik gösterir. Yalıların büyük bir çoğunluğunun temeli denizin içine oturmaktadır. Dolayısıyla daha içerilerde inşa değilmiş villa ve köşklere göre, çok daha ciddi bir rutubet ve nem etkisine maruz kalırlar, buna bağlı olarak çok daha hızlı yıpranırlar. Bu da binanın bakım giderlerini 3-4 kat arttırır. Rutubetin etkisini azaltmak üzerine önlemler alınsa bile binanın erken yaşlanmasından kurtulmak mümkün değil. Ayrıca boğaz ön görünümünde olan yalı ve binalar diğer müstakil evlerde olduğu gibi isteğe bağlı olarak tadilat, bakım onarım yaptıramazlar. Yapılacak her türlü tadilat Boğaziçi İmar Kanunu ve yönetmeliklerine tabi olup, her işlem için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden onay alınmalıdır. Buna bağlı olarak bir yalının aylık bakım giderleri personel hariç 5 bin ile 15 bin TL arasında değişir.

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n mı var derdin var
Yalın mı var derdin var

- Bir yalının sigortalanma ücreti nedir?

- Yine nın büyüklüğüne, yapım tarzına, makine ekipmanlarına ve en önemlisi değerli eşya bedeline bağlı olarak yıllık 15 bin ile 200 bin TL arasında değişmektedir.

- Sigorta kapsamına neler girer, neler girmez?

- Yalı lamak sigorta şirketlerinin mesafeli durduğu bir konudur. Bunun ana sebepleri; yalıların bir çoğunun tarihi eser niteliği taşıması, bina yaşının çok yüksek olması, büyük bir çoğunluğunun ahşap ve yangın riskine açık olması, geçtiğimiz günlerde yaşandığı gibi normal müstakil evlerde olmayan deniz taşıtları çarpması riski ile karşı karşıya olmaları. Yalılara yapılan poliçeler diğer konut yangın poliçelerinden çok farklı değil. Ancak yalı poliçelerinde özel olarak dikkat edilmesi gereken şu; deniz taşıtları çarpması, deniz kabarması ve komşu mali mesuliyet riskleri eklenmelidir. Özellikle komşu mali mesuliyet teminatı çok önemli. Yalıda çıkan bir yangın kolaylıkla diğerine atlayabilir. Ve komşu yalıda çok ciddi bir bina ve eşya zararına sebep olabilir.

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