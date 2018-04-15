Yalın mı var derdin var

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı geçtiğimiz günlerde büyük bir felaketin içinde buldu kendini. Malta bayraklı VITASPIRIT gemisinin makine arızası sebebiyle yalıya çarpması bu tehlikeyi bir kez daha hatırlattı.

60'lı yıllardan bu yana, birbirine çarpan gemi de oldu, tonlarca petrolün denize döküldüğü de... Can kayıpları da oldu, çevre kirliliği de... Yaşanan olayların telafisi yok. Yerine tekrar koyamayacağınız değerler söz konusu.

Boğazı mercek altına aldık, bir yalı sahibi olmanın getirilerini, götürülerini araştırdık. Boğazda yaşananları arşivlerden topladık, boğazın şifrelerini çözdük.