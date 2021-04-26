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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 22:10

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Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin yaşanan vaka artışları nedeniyle kısmi kapanma uygulamasına geçilmiş ve meyveleri alınmaya başlanmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı liderliğinde yapılan kabine (bakanlar kurulu) toplantısı sonrası yapılan açıklamayla 29 Nisan itibariyle 17 günlük tam kapanma uygulanacağı açıklandı. Bu gelişme sonrasında kamuoyu ? merak ederek , ? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?

Türkiye'de etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisinin vaka sayılarında meydana gelen yükseliş sonrasında kısmı kapanma kararı sonrasında bugün yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında 17 günlük tam kapanma uygulamasına geçileceği açıklandı. Bu bilgiler ışığında ? sorusuyla birlikte , ? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırma yapılmaya başlandı.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yarın sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin merak edilen detaylar şu şekilde;

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek şekilde 17 günlük tam kapanma uygulanacağı duyuruldu.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?

Tam kapanmanın başlayacağı tarihe kadar kısmi kapanmada belirlenen sokağa çıkma yasağı tedbirleri aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?

Tam kapanmaya ilişkin tüm detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan 17 günlük tam kapanma genelgesiyle netleşecek.

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