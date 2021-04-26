Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor?

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin yaşanan vaka artışları nedeniyle kısmi kapanma uygulamasına geçilmiş ve meyveleri alınmaya başlanmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan kabine (bakanlar kurulu) toplantısı sonrası yapılan açıklamayla 29 Nisan itibariyle 17 günlük tam kapanma uygulanacağı açıklandı. Bu gelişme sonrasında kamuoyu Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? merak ederek Yarın Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, saat kaçta başlıyor? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.