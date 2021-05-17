Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

Türk Ordusunun sınır içinde ve sınır ötesinde Mehmetçiğin kullanımına sunduğu yerli ve milli silahlarımız harekat sahasında askerlerimize sağladığı kolaylıklarla ve son teknolojiye uygun, sağlam, dayanıklı özellikleriyle yabancı ülkelerin ürettiği emsallerine fark atmaya devam ediyor. İşte Mehmetçiğin başarıyla kullandığı yerli ve milli üretim silahlarımız…