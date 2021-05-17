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Haberler Galeri Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
Giriş Tarihi: 17.05.2021 22:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 22:15

Yeni helikopterleri 'ne teslim edildi

, helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin 'ne teslim edildiğini duyurdu.

Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. 'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

Türk Ordusunun sınır içinde ve sınır ötesinde Mehmetçiğin kullanımına sunduğu yerli ve milli silahlarımız harekat sahasında askerlerimize sağladığı kolaylıklarla ve son teknolojiye uygun, sağlam, dayanıklı özellikleriyle yabancı ülkelerin ürettiği emsallerine fark atmaya devam ediyor. İşte Mehmetçiğin başarıyla kullandığı yerli ve milli üretim silahlarımız…

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Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

HELİKOPTERİ

Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri '' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.

Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen T-129 helikopteri ilk uçuşunu İtalya'da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi.

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