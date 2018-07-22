Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

Müşteki H.A. ifadesinde 17 yaşında olduğu dönemde örgüt üyesi Mustafa Umut Işık tarafından kandırılarak zorla tecavüze uğradığını, bu şekilde tehdit ve şantajla kendisini örgüte ait evlere götürdüğünü, bu evlerde örgüt üyesi şahıslarca kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin de Coşkun Varlıbaş olduğunu söyledi.Ü.K. ifadesinde örgüt üyeleri Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu'nun suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu örgüt lideri Adnan Oktar'a getirdikleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tarafından bu kız çocuğunun taciz edildiğinin beyan edildiği anlatıldı.