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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 22.07.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.07.2018 11:28
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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgüt içinde küçük yaştaki kızlara nasıl cinsel istismarda bulunulduğu ve toplu tecavüz olarak adlandırılan 'turnike' faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğine dair iğrenç detaylar ortaya çıktı. Öte yandan Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın gözlem odasına konulduğu öğrenildi. Bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

Tutuklanan bu şüphelilerin arasında Varlıbaş İnşaat Danışmanlık'ın sahibi iş adamı Rasim Coşkun Varlıbaş da bulunuyor. Dosyada Varlıbaş'ın örgüt üyesi kardeş grubu içerisinde yer aldığı, inşaat ve internetten satış işleri ile örgüte kaynak sağlayan örgüt üyesi ve erkek kardeşlerden olduğu anlatıldı

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

Müşteki H.A. ifadesinde 17 yaşında olduğu dönemde örgüt üyesi Mustafa Umut Işık tarafından kandırılarak zorla tecavüze uğradığını, bu şekilde tehdit ve şantajla kendisini örgüte ait evlere götürdüğünü, bu evlerde örgüt üyesi şahıslarca kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin de Coşkun Varlıbaş olduğunu söyledi.Ü.K. ifadesinde örgüt üyeleri Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu'nun suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu örgüt lideri 'a getirdikleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tarafından bu kız çocuğunun taciz edildiğinin beyan edildiği anlatıldı.

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİNİ ELDE ETMEYE ÇALIŞMAKLA GÖREVLİ

Dosyada örgütün Rusya sorumlusunun şüpheli Yasin Göker olduğu belirtildi. Yasin Göker'in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine yer verildi. Göker'in diğer örgüt üyesine "Biz de tatlı yiyecek miyiz?" diye soruyor. Müşteki ifadelerine göre bu ifade ile konuşmada adı geçen kızın Turnikeye sokulup sokulmayacağı soruluyor. Dosyaya göre, tapelerin nöbetini şüpheli Tarık Koç tutuyor.

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

Örgütün telefon kayıtlarının dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine karşı örgütsel şifreleri belirliyor. Şüpheli Server Görkem Erdoğan'ın ise internetten örgüte getirilecek kadınlarla yazışmalar yapmakla görevli. Bu kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını elde etmeye çalışmakla görevli.

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Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!
Yeni iğrençlikleri ortaya çıktı!

soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'nın ünlü kuyumcularından birinin kızları olan Meral ve Mine Kalça'da tutuklandı. Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olan iki kardeşin Oktar'ın en eski müritleri arasında oldukları iddia ediliyor. 28 yıldır Oktar'ın arkadaş çevresiyle birlikte olan ve A9 TV'nin kuruluşundan bu yana birçok yayında program yapımcısı olarak görev alan Meral Kalça'nın örgüt içerisinde 'imam bacılar' konumunda olduğu öğrenildi.

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