Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

Yeni kabine değişikliği için geri sayım sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile partideki yeni ekibini, MKYK ve MYK'yı açıkladı. AK Parti'de değişim maratonu tamamlanırken, kabine değişikliği için de gözler Cumrubaşkanlığı'na çevrildi. Sosyal medya ve bası basın organlarında dolaşan ve gerçekliği olmayan listeler nedeniyle vatandaşın aklında pek çok soru işareti oluşmuştu. Bu soruları, AK Parti yönetimindeki isimler yanıtladı. Buna göre, kabine değişikiliği ne zaman ve yeni bakanlar listesi belli oldu mu? Aşağıda, AK Parti tarafından yapılan son açıklamalar ve kabine değişikliği hakkında merak edilenler yer almaktadır.