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Haberler Galeri Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:44

Yeni resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

uzun süredir 'nin gündeminde. Geçtiğimiz ay kulislerinde konuşulan iddialara ilk yanıt, Grup Başkanvekili 'dan gelmişti. Ünal, AK Parti'deki değişimin ardından 'ın kabinedeki ekibinde de değişiklik yapabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından, " değişikliği ne zaman, bakanlar listesi belli oldu mu" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, yeni kabine değişikliği hakkında AK Parti tarafından yapılan resmi açıklamalar...

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

Yeni için geri sayım sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile partideki yeni ekibini, MKYK ve MYK'yı açıkladı. AK Parti'de değişim maratonu tamamlanırken, kabine değişikliği için de gözler Cumrubaşkanlığı'na çevrildi. Sosyal medya ve bası basın organlarında dolaşan ve gerçekliği olmayan listeler nedeniyle vatandaşın aklında pek çok soru işareti oluşmuştu. Bu soruları, AK Parti yönetimindeki isimler yanıtladı. Buna göre, kabine değişikiliği ne zaman ve yeni bakanlar listesi belli oldu mu? Aşağıda, AK Parti tarafından yapılan son açıklamalar ve kabine değişikliği hakkında merak edilenler yer almaktadır.

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

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Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

SON DAKİKA