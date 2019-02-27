‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

ÖRGÜTÜN SÖZDE LİDERİ 1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki 'yeşil' kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri Ümit İlter ve 'gri' kategoride aranan Emel Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde halkın hukuk bürosu sorumlusu Barkın Timtik, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek', 'yönetmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel, operasyon sırasında binada bulunan B.V. ve S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.