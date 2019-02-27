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  • ‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan /C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

'da dün sabaha karşı terör örgütü /C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan örgütün sözde 'genel sekreteri' 'in, örgütün kurucu elebaşı 'ın 2008'de ölümünün ardından örgütün bugünkü kilit ismi ve lideri olarak gösterildiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 13:32
‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLDİ
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün sabaha karşı Okmeydanı'nda faaliyet gösteren İdil Kültür Merkezi adlı bir binanın bodrum katına yapılan bir sığınağa düzenlediği operasyonda, terör örgütü /C'nin sözde genel sekreteri ve sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt yöneticilerinin ele geçirildiği sığınağın bulunduğu kültür merkezinin faaliyetlerine devam etmesi ise dikkat çekti.

‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

ÖRGÜTÜN SÖZDE LİDERİ 1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU
İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki 'yeşil' kategoride yer alan ve 1 milyon lira para ödülü ile aranan örgütün sözde genel sekreteri ve 'gri' kategoride aranan Emel Yeşilırmak ile İbrahim Gökçek, 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde halkın hukuk bürosu sorumlusu Barkın Timtik, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek', 'yönetmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel, operasyon sırasında binada bulunan B.V. ve S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN ÖNEMLİ KISMI AVRUPA ÜLKELERİNDE BARINIYOR
Yöneticilerinin önemli bir kısmı Yunanistan, Almanya, Belçika ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde barınan /C'de, 2008 yılında örgütün kurucu lideri 'ın ölümünün ardından liderlik kavgası yaşanmıştı.

‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

Örgütte liderlik sorunu ortaya çıkmasıyla birlikte dün Terörle Mücadele Polisi tarafından yakalanan sözde genel sekreter 'in 2008'de cezaevinde örgüt liderliğine getirildiği, 29 Ocak 1991'de İzmir'de Amerikan konsolosluğu ile aynı kentte bir polis karakoluna düzenlenen ve 1 emniyet mensubun şehit edildiği bombalı saldırıların da faili olduğu kaydedildi.

‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş

28 yıl önce yaşanan kanlı eylemlerin ardından güvenlik güçlerince 29 Nisan 1991'de düzenlenen DEV-SOL operasyonunda yaralı olarak yakalanan /C elebaşı İlter'in, 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve 1989 ila 1992 yılları arasında gerçekleştirilen 26'sı cinayet 169 terör eylemini içeren 16 sanıklı 'yasadışı örgüt davası'nda idamla yargılandığı kaydedilirken, bu davadan dolayı 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının ardından 2015 yılında serbest kaldığı öğrenildi.

‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş
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‘Yeşil’ listede aranırken yakalanan DHKP/C’li İlter, 2008’de örgütün başına getirilmiş
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