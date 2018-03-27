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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı

Giriş Tarihi: 27.03.2018 20:41
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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

92 yıl sonra Yunanlılar'ın 'den kaçış görüntüleri ile büyük İzmir yangını İngiliz arşivlerinden çıkan görüntüler de yeniden gündeme geldi.

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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

Tarihçilerin sık sık tartıştığı bir konu haline gelen 'in işgalden kurtuluşu ve İzmir yangını İngiliz arşivlerinden çıkan görüntülerle daha da alevleneceğe benziyor.

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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

Bazı tarihçiler yangınını Rumlar'ın şehirden kaçmaları için Türkler'in çıkardığını iddia ederken kimi tarihçiler ise kaçmadan önce Yunanlılar'ın İzmir'in çeşitli mahallelerini ateşe verdiğini söylüyor.

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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

Öte yandan tarihçilerin görüş ayrılığına düştüğü konulardan biri de Yunanlılar'ın kaçışıyla ilgili.

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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

Bazı tarihçiler Yunan askerlerinin "denize dökülmediği", aksine 'nın şehre girişinden 2 gün önce yani 7 Eylül'de Yunan askerlerinin ABD gemileriyle 'i terk ettiğini iddia ediyor.

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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

İngilizler'in çektiği görüntülerde 'deki Rumlar'ın deniz yolunu kullanarak şehri kaçarak terk ettiği net bir şekilde görülüyor.

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Yunan askerleri 'den işte böyle kaçtı
Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı
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