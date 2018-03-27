Yunan askerleri İzmir'den işte böyle kaçtı

92 yıl sonra Yunanlılar'ın İzmir'den kaçış görüntüleri ile büyük İzmir yangını İngiliz arşivlerinden çıkan görüntüler de yeniden gündeme geldi. Tarihçilerin sık sık tartıştığı bir konu haline gelen İzmir'in işgalden kurtuluşu ve İzmir yangını İngiliz arşivlerinden çıkan görüntülerle daha da alevleneceğe benziyor. Bazı tarihçiler İzmir yangınını Rumlar'ın şehirden kaçmaları için Türkler'in çıkardığını iddia ederken kimi tarihçiler ise kaçmadan önce Yunanlılar'ın İzmir'in çeşitli mahallelerini ateşe verdiğini söylüyor. Öte yandan tarihçilerin görüş ayrılığına düştüğü konulardan biri de Yunanlılar'ın kaçışıyla ilgili. Bazı tarihçiler Yunan askerlerinin denize dökülmediği, aksine Mustafa Kemal Paşa'nın şehre girişinden 2 gün önce yani 7 Eylül'de Yunan askerlerinin ABD gemileriyle İzmir'i terk ettiğini iddia ediyor. İngilizler'in çektiği görüntülerde İzmir'deki Rumlar'ın deniz yolunu kullanarak şehri kaçarak terk ettiği net bir şekilde görülüyor.