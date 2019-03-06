Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek üzere yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç yüklendi.