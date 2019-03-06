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10 tonluk vinç yola düştü

'ın ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 06.03.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 18:11
10 tonluk vinç yola düştü
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10 tonluk vinç yola düştü

, Cami Atik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi.

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10 tonluk vinç yola düştü

'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek üzere yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç yüklendi.

10 tonluk vinç yola düştü

Şehit Temizer Caddesi üzerinde seyreden TIR'ın üzerindeki vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola düşerek savruldu.

10 tonluk vinç yola düştü

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

10 tonluk vinç yola düştü

Cadde bir süre trafiğe kapanırken, savrulan vinç başka bir vinçle yeniden dorseye yüklenerek kömür ocağına götürüldü.

10 tonluk vinç yola düştü
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