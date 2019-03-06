Bağlı olduğu tırdan düşen vinç, yolun kapanmasına neden oldu

Malkara OSB'den yüklediği gezer vinci, ilçe kırsalındaki bir maden ocağına götüren Tuncay A. yönetimindeki TIR'ın arkasında bulunan gezer vinç bağlı olduğu dorseden düştü.

Olayda, park halindeki bir otomobil de çarpma sonucu maddi hasar gördü. Yola devrilen 10 ton ağırlığındaki gezer vinç, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde her iki yönde de yolun kapanmasına neden oldu.

Polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlaması üzerine gezer vinç, bir başka vincin yardımıyla TIR'ın dorsesine konuldu. 1 saat sonra yol trafiğe açıldı.