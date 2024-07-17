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Haberler Yaşam 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama (SSK-BAĞKUR)
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:31

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama (SSK-BAĞKUR)

En düşük emekli maaşı belli oldu. Kök maaşı 8018 lira olan bir emekli yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde maaşı hak etmeye başlamıştı. Bu kapsamda 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanların zamlı maaşları merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur emeklisi ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklisi ise ayın 25-28'i arasında yapılan ödemeler için gözlerini yeni rakamlara çevrildi. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-Bağkur tablosu!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-BAĞKUR

6 aylık enflasyon oranın açıklanmasının ardından 2024 temmuz-aralık dönemi zam miktarı netleşti. bu kapsamda 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 tl emekli maaşı alanlar ne kadar alacak sorusu maaş ödemelerinin başlamasıyla yeniden gündem geldi. peki, ar zamlı emekli maaşı ödemeleri başladı mı? 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 tl alanlar ne kadar alacak? ssk-bağkur emekli maaş zammı hesaplama!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-BAĞKUR

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Bu noktada en düşk emekli maaşına yönelik çalışmalarda ise son durum şöyle;

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-BAĞKUR

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-BAĞKUR

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda netleşti.

Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL,
Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 6 bin 250 TL,
Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 3 bin 125 TL ödeme alacak.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-BAĞKUR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş ocakta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor. Yeni rakam Meclis düzenlemesi sonrası 12 bin 500 TL olacak.

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