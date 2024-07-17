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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama (SSK-BAĞKUR)
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:31
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL alanlar zamlı emekli maaşı ne kadar alacak? 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama (SSK-BAĞKUR)
En düşük emekli maaşı belli oldu. Kök maaşı 8018 lira olan bir emekli yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde maaşı hak etmeye başlamıştı. Bu kapsamda 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanların zamlı maaşları merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur emeklisi ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklisi ise ayın 25-28'i arasında yapılan ödemeler için gözlerini yeni rakamlara çevrildi. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş zammı hesaplama SSK-Bağkur tablosu!