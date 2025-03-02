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Haberler Yaşam 191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:52

191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

Esrarengiz olay Antalya'da bulunan Köprü Çay Irmağı'nda yaşandı. Serinlemek için ırmağa giren Ahmet Yıldız dalgalar arasında birden gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Geçen 191 günün ardından talihsiz Ahmet'ten bir haber alınamazken ekipler zorlu doğal koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor...

İHA
191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi'nde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Ahmet Yıldız, 18 Ağustos 2024 Pazar günü girdiği Köprü Çay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

Ailesi ve arama-kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen 191 gündür kendisine ulaşılamadı. Side Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi, bugün yeniden sahaya inerek sualtı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması yaptı.

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191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

"ARAMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"
Önce baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelenirken, su altı şartlarının dalgıçların suya girmesine elverişli olmamasından dolayı aramalar büyük ölçüde ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.

191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

Konuyla ilgili olarak Side Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtilerek "Bu zorlu süreçte duyarlı herkesin desteği hayati önem taşıyor!

Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video

191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

Ahmet'i bulmak için her türlü bilgi, paylaşım ve destek büyük katkı sağlayacaktır.