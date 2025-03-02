191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?

Ailesi ve arama-kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen 191 gündür kendisine ulaşılamadı. Side Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi, bugün yeniden sahaya inerek sualtı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması yaptı.



