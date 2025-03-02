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191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
10:52
191 gündür haber yok! Serinlemek için ırmağa girmişti... 23 yaşındaki Ahmet nerede?
Esrarengiz olay Antalya'da bulunan Köprü Çay Irmağı'nda yaşandı. Serinlemek için ırmağa giren Ahmet Yıldız dalgalar arasında birden gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Geçen 191 günün ardından talihsiz Ahmet'ten bir haber alınamazken ekipler zorlu doğal koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor...