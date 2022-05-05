Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşları üzerindeki belirleyici etken 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, açıklanan oranlar emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bir fikir verdi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İşte Nisan ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

NİSAN AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU! İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.