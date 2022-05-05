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Haberler Yaşam 2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 13:41

2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam tutarında belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Bugün Nisan ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak edilmeye başlandı. Bu noktada, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları araştırılıyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti. 4 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı;

2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşları üzerindeki belirleyici etken 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, açıklanan oranlar emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bir fikir verdi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İşte Nisan ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

NİSAN AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU! İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.

2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

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2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE MAAŞLARDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bugün Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

2022 Temmuz emekli zammı için yeni rakamlar ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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