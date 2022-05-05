Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam tutarında belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Bugün Nisan ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak edilmeye başlandı. Bu noktada, 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları araştırılıyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti. 4 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı;