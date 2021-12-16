Asgari ücret 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı için son toplantıyı gerçekleştiriyor. Toplantı sonrası asgari ücret zammı rakamları belirlenecek ve son durum açıklanacak. Bu kapsamda; pek çok konu gündeme gelirken bunlardan bir tanesi de yeni yılda 65 yaş aylığının ne kadar olacağı konusu oluyor. Peki; 65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler!