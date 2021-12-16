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Haberler Yaşam 65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:28

65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

Asgari ücret 2022 ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı için son toplantıyı gerçekleştiriyor. Toplantı sonrası asgari ücret zammı rakamları belirlenecek ve son durum açıklanacak. Bu kapsamda; pek çok konu gündeme gelirken bunlardan bir tanesi de yeni yılda 65 yaş aylığının ne kadar olacağı konusu oluyor. Peki; 65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler!

65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısı 16 Aralık Perşembe saat 11.00'da başladı. Önemli görüşme Çalışma Bakanlığı bünyesinde gerçekleşirken toplantı sonrasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bu kapsamda; 2022 asgari ücret zammı da belirlenmiş olup öte yandan "65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) ile ilgili bilgiler.

65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETLE BERABER YAŞLILIK AYLIĞI 2022 NE KADAR OLACAK?

2022 Asgari ücret henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

YAŞLILIK AYLIĞI İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-65 yaşın doldurulması,

-Türk vatandaşı olması,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

-Nafaka almıyor olması,

-Hiçbir geliri olmaması,

-Sağlık sigortasının olmaması,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır Ancak aranan bu şartlardan bir ya da birkaç tanesini yerine getirmeyen vatandaşların 65 yaş aylığı için yapmış olduğu başvuru reddedilir.

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65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi

- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

YAŞLILIK YALIKLARI NASIL VE NE ZAMAN ÖDENİR?

Yaşlılık aylığının ilk ödemesi herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesi tarafından, sonraki ödemeleri ise PTT şubeleri aracılığıyla yapılır.

Tamamen sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor.

65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?
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