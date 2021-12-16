65 yaş aylığı 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık aylığı-65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETLE BERABER YAŞLILIK AYLIĞI 2022 NE KADAR OLACAK?

2022 Asgari ücret henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-65 yaşın doldurulması,

-Türk vatandaşı olması,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

-Nafaka almıyor olması,

-Hiçbir geliri olmaması,

-Sağlık sigortasının olmaması,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır Ancak aranan bu şartlardan bir ya da birkaç tanesini yerine getirmeyen vatandaşların 65 yaş aylığı için yapmış olduğu başvuru reddedilir.