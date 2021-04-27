65 Yaş Üstü Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu sokağa çıkma yasağında seyahat etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Bu noktada şehirler arasına yolculuk etmek için hazırlanan vatandaşlar, ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?