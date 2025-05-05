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A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
09:48
A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?
A101 zincir markette 8 Mayıs 2025 Perşembe günü satışa çıkacak olan ürünler yeni hafta kataloğuyla paylaşıldı. Birçok ürünün yer aldığı katalogda anneler gününe özel ürünler dikkat çekti. Dikiş makinesi, mikser, çay makinesi ve mutfak eşyaları bu özel gün için hediye seçenekleri olurken aynı zamanda canlı orkide ve saksı bitkileri de bu hafta zincir markette satışa sunulacak. Peki, 8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler? İşte, 101 aktüel yeni hafta kataloğu ve indirimleri...