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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:48

A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?

A101 zincir markette 8 Mayıs 2025 Perşembe günü satışa çıkacak olan ürünler yeni hafta kataloğuyla paylaşıldı. Birçok ürünün yer aldığı katalogda anneler gününe özel ürünler dikkat çekti. Dikiş makinesi, mikser, çay makinesi ve mutfak eşyaları bu özel gün için hediye seçenekleri olurken aynı zamanda canlı orkide ve saksı bitkileri de bu hafta zincir markette satışa sunulacak. Peki, 8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler? İşte, 101 aktüel yeni hafta kataloğu ve indirimleri...

A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?

A101 aktüel yeni hafta indirimleri duyuruldu. Anneler gününe özel çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Dikiş makinesinden halı ve koltuk yıkama makinesine, canlı orkide çiçeğinden çantalı retro pikapa kadar birçok ürün yer alıyor. İşte, Anneler günü özel A101 aktüel katalog ürünleri ve fiyatları...

A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?

8 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Çok Amaçlı Pişirici 1.199 TL

Buharlı Temizleyici 2.999 TL

Aynalı Işıklı Kozmetik Dolabı 1.499 TL

Stand Mikser 4.499 TL

Dikiş Makinesi 4.499 TL

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A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?

70'' 4K UHD Smart Led TV - 38.999 TL

55'' 4K UHD Android TV - 17.999 TL

40'' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv - 7.299 TL

Çantalı Retro Pikap - 2.299 TL

A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?

A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL

Emaye Derin Tencere 330 TL

Servis Gereçleri 145 TL

Yemek Kaşığı / Çatalı 40 TL

Çelik Çaydanlık 1.099 TL

6 Parça Tencere Seti 1.199 TL

Porselen Servis Tabağı 89,50 TL

A101 AKTÜEL ANNELER GÜNÜNE ÖZEL! Dikiş makinesi, mikser, mutfak eşyaları...8 Mayıs A101 aktüel ürünler neler?

Canlı Çiçek Orkide 449 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 799 TL

Yapay Lale Buketi 175 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 439 TL

Kilim 219 TL