Haberler Yaşam A101 aktüel kataloğunda 4.990 TL'ye TV Koltuğu satılacak! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi

Giriş Tarihi: 06.11.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 18:33

A101 aktüel kataloğunda 4.990 TL'ye TV Koltuğu satılacak! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi

A101 aktüel kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünler alışveriş severler tarafından büyük ilgi görüyor. 10 Kasım 2022 Perşembe günü geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda katlanır bisikletten orga, televizyondan robot süpürgeye, beyaz eşyadan egzersiz aletine pek çok farklı ürün yer alırken TV koltuğu dikkat çekti. A101 market kataloğunda yer alan TV koltuğu fiyatı ve taksit imkanı gibi detayları ile araştırılıyor. İşte, TV Koltuğu tüm özellikleri ve 10 Kasım 2022 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler...